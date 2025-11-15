Quaresmini carica l’Ospitaletto: "Derby col Brescia, un sogno. Ora voglio una reazione"

Alla vigilia del derby contro l’Union Brescia, Andrea Quaresmini ha presentato una sfida che, al di là della classifica, ha un valore emotivo particolare. Per il tecnico dell’Ospitaletto Franciacorta non è un match come gli altri: “Per noi è un sogno affrontare il Brescia, e lo è anche per me. È la squadra della mia città, ho sempre nutrito una simpatia speciale”.

A pesare sulla vigilia è stato il divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di Brescia, misura che ha spento parte dell’entusiasmo intorno a un derby molto atteso. Quaresmini, pur evitando polemiche, esprime amarezza: “Per tutti gli sportivi bresciani è una sconfitta. Sarebbe stata una giornata bellissima, non vedevo motivi per temere disordini”.

Dal punto di vista tecnico, il mister pretende una risposta immediata dopo la deludente prova di Trento: “Mi aspetto una reazione forte. In dodici partite siamo sempre stati competitivi, quella di domenica è stata solo una parentesi negativa. Ora dobbiamo dimostrarlo”.

In vista del derby non si escludono aggiustamenti di modulo o interpreti, con un atteggiamento più prudente rispetto al solito: “Potremmo rinunciare a qualcosa in fase offensiva. La difesa a tre non fa parte delle mie corde, quindi non giocheremo a specchio, ma prenderemo le giuste contromisure. Valuteremo se cambiare sistema o uomini”.