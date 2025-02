Ufficiale Padova, colpo in attacco: dalla Cremonese arriva Buonaiuto. La nota del club

Colpo in attacco del Padova. La formazione veneta si è assicurata le prestazioni di Cristian Buonaiuto. Questo il comunicato ufficiale:

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dall’U.S. Cremonese dell’attaccante classe 1992 Cristian Buonaiuto. Buonaiuto ha sottoscritto con il Padova un accordo fino al 30 giugno 2027.

"Cristian Buonaiuto nasce a Napoli il 29 dicembre 1992 ed è un attaccante di 179 cm per 68 Kg.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Benevento, dagli Allievi fino al debutto in prima squadra a 18 anni il 15 maggio 2011 contro la Juve Stabia in Lega Pro, un 2° posto finale con sconfitta in semifinale playoff proprio contro la Juve Stabia. La stagione successiva si trasferisce in prestito all’Aprilia in Lega Pro Seconda Divisione, segnando il suo primo gol in carriera nel 3-2 alla Vibonese il 2 ottobre, concludendo la stagione con 9 gol in 35 partite. Torna al Benevento nel 2012/2013, disputando 15 gare, 12 presenze nella stagione successiva con 3 reti all’attivo, prima del passaggio a gennaio in prestito al Padova, in serie B, dove però non trova spazio e scendendo in campo solo nella ripresa della sconfitta di Latina. Al termine della stagione il Padova retrocede e non si iscrive al campionato e Buonaiuto si accasa al Teramo in Lega Pro: 11 presenze e 1 gol all’attivo, prima del passaggio a gennaio alla Torres sempre in Lega Pro e concludendo il campionato con altre 14 presenze. I sardi a fine campionato verranno esclusi dal campionato per illecito sportivo. Si accasa quindi alla Macaratese, in Lega Pro, dove ritrova Bucchi che precedentemente l’aveva allenato alla Torres: saranno 10 le reti in campionato in 32 partite, portando i marchigiani al 3° posto con accesso ai playoff dove verranno eliminati dal Pisa. Nell’estate 2016 si trasferisce al Perugia in Serie B, ancora allenato da Cristian Bucchi, ma dopo 16 presenze si accasa a gennaio al Latina, sempre in serie cadetta, concludendo la stagione con altre 17 presenze e 2 reti all’attivo, ma i nerazzurri falliranno a fine stagione non iscrivendosi al campionato. Torna quindi a Perugia nella stagione 2017/2018 dove segna 8 gol in 42 partite tra campionato e Coppa. Nell’agosto 2018 torna a Benevento, in Serie B, mettendo a segno 1 rete in 31 gare e concludendo la stagione al 3° posto. Ancora Perugia nella stagione 2019/2018, sempre in Serie B, dove segna 4 reti in 34 partite".