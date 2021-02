Padova, Mandorlini: "Sui social può scrivere chiunque. Per questo non ci faccio caso"

“Le critiche sui social? Sui social possono scrivere tutti, dal macellaio al tifoso del Vicenza. Non ho mai tirato in ballo i tifosi, io non mi sono assolutamente toccato perché credo che contino le partite, avremmo strameritato di vincere con Imolese e Fano, non ce l’ho con i social, a me interessa portare questa barca fino in fondo”. Parla così il tecnico del Padova Andrea Mandorlini dopo il 6-0 inflitto al Mantova in trasferta: “Il risultato è stato veramente importante, nelle due gare precedenti il risultato ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma questo è il calcio. Mercato? Pensiamo di aver rinforzato la squadra, da oggi è un altro campionato. Son contento per i nuovi, per chi rientrava, per i gol, so già che la prossima sarà una partita dura domenica. Siamo in periodo in cui abbiamo bisogno di tutti, ringrazio la società per aver acquistato giocatori che sono già pronti. - continua Mandorlini come riporta Tuttoc.com - Chiricò? Ha portato delle cose che prima non riuscivamo a fare, abbiamo giocato tutto il girone d’andata senza la nostra punta di riferimento, Nicastro ci ha tenuto in piedi, Jefferson non è stato bene fisicamente”.