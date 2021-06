Padova, Mandorlini torna a parlare: "A Trieste gara rubata. Col pari avremmo vinto il girone"

Torna a parlare Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, dopo l’amara sconfitta ai calci di rigore contro l’Alessandria nella finale play off di Serie C, e lo fa ai microfoni di TV7 Triveneta affrontando tutti i temi dell’ultima stagione partendo proprio dal post del Moccagatta: “Volevo chiudermi nel silenzio, perché non volevo aver contatti con nessuno. Non dovevo fare per forza fare una cosa che non mi sentivo, avrei fatto una cosa che andava contro quello che pensavo, ero arrabbiato perché il Padova meritava di vincere. Avrei potuto dire qualcosa che mi avrebbe portato alla squalifica e ho preferito disertare la sala stampa. A Trieste ci hanno rubato la partita, se non avessero segnato di mano avremmo portato a casa un punto. Anche a Modena avremmo dovuto fare una partita sporca. Era il punto con cui avremmo vinto il campionato, ma ce l’hanno rubata e non è stata colpa nostra. - continua Mandorlini come riporta Trivenetogoal.it - Io penso che ora servirebbe dare continuità, dal punto di vista tecnico c’è un direttore con cui ho lavorato quattro anni che dovrà decidere. Lui è bravo a fare la squadra e io penso di essere bravo ad allenarla. Con Sean abbiamo un rapporto abbastanza diretto e ci siamo detti le cose, sicuramente ho fatto alcuni errori, credo di aver fatto una parte importante e di aver avuto un ruolo importante. Abbiamo avuto occasioni e abbiamo sbagliato. Ma non siamo stati neanche molto fortunati. I giocatori si mandavano al quel paese? Lo ha dichiarato Rubin, ma l’intelligenza non è ancora nata nella sua testa. Gasbarro? È chiaro che non lo farei tirare, ma lui mi ha detto che se la sentiva ed è andato sul dischetto. Le cose sono girate bene a loro e meno bene a noi”.