Padova, Sogliano: "Arbitro chirurgico a Modena. Noi però non riusciamo a tirare in porta"

vedi letture

Ha fatto molto rumore il ko del Padova in casa del Modena per 3-0 di ieri. Uno stop che è costato ai biancoscudati l’aggancio al primo posto da parte del Perugia e sul quale il ds Sean Sogliano è intervenuto oggi in conferenza stampa parlando anche della direzione arbitrale: “L’arbitro è stato un chirurgo - si legge su TrivenetoGoal.it -. Dobbiamo evidenziare ancora una volta come ci siamo stati episodi arbitrali contrari evidenti. Non possiamo accettare che a Trieste e Modena ci siano stati arbitraggi assurdi. A un certo punto ho detto all’arbitro che poteva farci segnare, non serviva che annullasse perché tanto non avremmo pareggiato. A Trieste e a Modena abbiamo avuto arbitraggi assurdi, episodi totalmente contrari. Abbiamo preso un rigore assurdo, ma non dobbiamo prendercela soltanto coi giocatori. Le responsabilità sono di tutti, anche dell’allenatore. Oggi la squadra sembra un’altra squadra rispetto a qualche tempo fa, non riusciamo quasi a tirare in porta. Sono diverse trasferte da Macerata, a Trieste a Padova che non giochiamo da Padova. Mandorlini pensava che la squadra avesse un altro approccio alla gara, ma non si può perdere una partita per la tensione. Ci sono cose tecniche e tattiche. Cambiare allenatore? Non è questa oggi la valutazione da fare. Il mister è giù di morale, io non riesco a credere che fino a ieri eravamo primi per tutto il campionato e adesso siamo in questa posizione”.