Palermo, Boscaglia sul futuro: "Ci sono garanzie importanti da parte della società"

In conferenza stampa il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha parlato anche del futuro proprio e del club dicendosi tranquillo: “Le sensazioni sono ottime e anche le rassicurazioni della società. Ho un contratto biennale perché tutti conoscono il progetto della società. - riporta Mediagol.it - Facciamo esperienza quest'anno cercando di fare il massimo per riuscire in qualcosa di importante l'anno prossimo nel caso non ci riuscissimo in questa stagione. Per il futuro ci sono garanzie importanti da parte della società".