Palermo, Pelagotti: "Credo ancora alla promozione. E voglio andare in A con questa maglia"

vedi letture

Il portiere del Palermo Alberto Pelagotti ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere in rosanero e non si nasconde dalle colonne del Corriere dello Sport: “L’anno nuovo è nato al meglio, però se parlo di obiettivi, faccio autocritica, ancora siamo indietro. Ho ancora due stagioni di contratto, il traguardo non è la C o la B, ma arrivare in A. Sono venuto per questo. Non sarà facile, ce la faremo. Nella mia testa malata sono convinto di non aver perso la possibilità del primato in classifica e non smetterò di sognare. Quando diranno che la Ternana è aritmeticamente in B, mi metterò il cuore in pace e si ripiegherà sui play off. - continua Pelagotti – Quando mi chiedono quando il Palermo andrò in Serie B io rispondo che ci andremo quest’anno, ma non nascondo che dobbiamo fare molto, ma molto, di più”.