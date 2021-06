Palermo, per l'attacco si guarda in casa AlbinoLeffe: piace il bomber Manconi

Il Palermo è alla caccia di una prima punta d'affidamento per la prossima stagione e guarda con interesse in casa AlbinoLeffe. L'obiettivo del club rosanero è Jacopo Manconi autore di 17reti in questa stagione e trascintore della squadra bergamasca arrivata fino alla semifinale dei play off. Lo riferisce Tuttopalermo.net.