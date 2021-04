Pergolettese, De Paola esonerato per divergenze di vedute? Il mister: "Il calcio è questo"

Di ieri la notizia del secondo ribaltone sulla panchina della Pergolettese, che dopo le dimissioni di Matteo Contini si era affidata a mister Luciano De Paola, ieri esonerato. Alla base di questa, probabilmente, divergenze di vedute con la dirigenza, che non aveva gradito i due giorni di riposo concessi alla squadra dopo il ko contro il Piacenza, che arrivava dopo sette gare in tre settimane.

A spiegare il tutto, lo stesso tecnico, a cremonasport.it: “Lascio un gruppo che ha fatto cose eccezionali centrando l’obiettivo quasi matematicamente e lanciando una media di 6-7 under a partita, tenendo conto anche di ragazzi che conoscevano poco la Serie C. Non dimentico poi il grande percorso, nel periodo Covid, in cui abbiamo totalizzato parecchi punti con una rosa ridotta all’osso e giocando ogni tre giorni per tre settimane. Il calcio purtroppo è questo”.