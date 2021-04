ufficiale Pergolettese, ancora un ribaltone: esonerato Di Paola, squadra ad Albertini

vedi letture

Un altro cambio in panchina per la Pergolettese, che solleva dall'incarico di tecnico della prima squadra Luciano De Paola, arrivato in gialloblù lo scorso novembre: squadra affidata al tecnico in seconda Fiorenzo Mario Albertini.

Di seguito la nota della società:

"L’U.S.PERGOLETTESE 1932 comunica di aver esonerato il sig. Luciano De Paola dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Societa’ nel ringraziarlo per il lavoro svolto in questa stagione sportiva, gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva. La squadra, fino al termine dell’attuale campionato, e’ stata affidata all’ allenatore in seconda, sig. Fiorenzo Mario Albertini".