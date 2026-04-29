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Pergolettese, il giovane Alberto Pala ha rinnovato per altre due stagioni
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Alberto Pala, esterno offensivo classe 2004, ha rinnovato il suo contratto con la Pergolettese per altre due stagioni. Di seguito la nota del club:
"La società è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per le prossime due stagioni dell’esterno sinistro Alberto Pala (classe 2004).
Arrivato a Crema il 1° settembre 2025 dalla Giana Erminio, col passare delle giornate he messo in mostra le sue qualità, diventando pedina importante nello scacchiere gialloblù. Chiude la sua prima stagione alla Pergolettese con 26 presenze e 1.375 minuti giocati".
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