Ufficiale Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala. La nota

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla U.S. Pergolettese le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Albertini, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Contestualmente si è trovato l’accordo con la U.S. Pergolettese per la cessione a titolo definitivo del calciatore Alberto Pala. Cresciuto nel settore giovanile della Giana, poi passato per due stagioni alla Primavera 2 dell’Albinoleffe, era tornato in biancazzurro all’inizio della stagione 2024/25, collezionando 18 presenze in Prima Squadra.

La carriera di Alessandro Albertini

Nato a Rovigo nel 1994, Albertini è un esterno destro di centrocampo cresciuto nel settore giovanile della Spal. Ha esordito in prima squadra a 18 anni al Delta Porto Tolle in Serie D e la stagione dopo in Lega Pro. Dopo una breve parentesi ancora in Serie D al Marano, nella stagione 2014/15 torna in Lega Pro al Grosseto, mentre l’anno successivo passa al Rimini. Dalla stagione 2016/17 alla 2019/20 veste la maglia della Virtus Francavilla e le due stagioni successive si trasferisce al Catania. Nella stagione 2022/23 gioca al Cesena e la stagione seguente si divide tra Brindisi e Picerno. Infine la stagione scorsa veste la maglia della Pergolettese, incontrando la Giana da avversario. Nel complesso Albertini vanta 342 presenze nei professionisti, con 15 gol e 21 assist.