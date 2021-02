Perugia, 4-0 al Legnago e settimo successo in 10 giornate. Caserta: "Ottima gestione"

Vittoria per 4-0 del Perugia di Fabio Caserta al ‘Curi’ contro il Legnago Salus per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Un successo, quello del Grifo, che porta a sette il numero di successi nelle ultime dieci giornate, tanto che gli umbri oggi sono a due lunghezze dal SudTirol reduce da un punto nelle ultime due giornate. "Al di là del risultato finale, che è quello che conta, può sembrare tutto facile ma così non è stato - ha spiegato in sala stampa Caserta nel dopopartita -. Siamo partiti molto bene, a volte cercavamo di forzare troppo la giocata e qualche errore di troppo lo abbiamo commesso. Dopo averla sbloccata con un eurogol di Elia, siamo stati molto più fluidi nella manovra e siamo stati bravi nella ripresa a fare subito il secondo gol. Poi la squadra ha saputo gestirla bene e a sfruttare le occasioni da rete. Adesso bisogna recuperare le energie perché ci sarà una grande partita da affrontare (contro la Vis Pesaro, ndr) e dovremo affrontarla bene".