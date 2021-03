Perugia, Santopadre pronto a chiedere l'esclusione della Samb. Ma le norme non sono dalla sua

Il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre sarebbe pronto a chiedere l’esclusione della Sambenedettese dal campionato di Serie C. Lo rivela Umbria24.it spiegando che il numero uno umbro starebbe cercando alleati fra gli altri presidenti della Lega Pro per fare fronte comune contro il club marchigiano che sta vivendo una situazione molto complicata con la squadra pronta a mettere in mora la società per il mancato pagamento degli stipendi. Le norme però non danno ragione a Santopadre a meno che i giocatori non decidano di non scendere in campo costringendo la Lega a escludere i rossoblù del campionato. In quel caso, al Padova, verrebbero tolti 3 punti e, al Perugia 2 punti, che potrebbe fare la differenza nella corsa per la promozione in Serie B.