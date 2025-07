Ufficiale Perugia, si dimette Molinari dal CdA. Il suo posto sarà preso dal dg Garcia Borras

"L’A.C. Perugia Calcio comunica le dimissioni, per motivi personali, da tutte le cariche amministrative della società del Sig. Juan Martin Molinari, nonché della sua missiva con la quale manifesta la Sua cessazione da ogni rapporto con le società collegate all’AC Perugia Calcio a decorrere dall’8 luglio 2025.

L’intero management ringrazia il Sig. Molinari per la preziosa opera svolta a favore del Club durante questi mesi di permanenza nella gestione societaria.

L’assemblea dei soci, nel raccogliere la disponibilità all’assunzione dell’incarico, ha nominato il Sig. Hernan Gaudencio Garcia Borras, già Direttore Generale del Club, nuovo consigliere d’amministrazione al quale sono state conferite le deleghe e le attribuzioni già di competenza del consigliere uscente".

Con questo comunicato il club umbro ha annunciato l'addio del banchiere argentino che però resterà nel mondo del calcio italiano. Molinari è infatti a capo della cordata a cui il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha affidato la ripartenza del calcio in città dopo il fallimento della SPAL che si chiamerà Ars et Labor Ferrara. Si parla di un investimento da 2 milioni di euro per il primo anno di cui 1,1 per calciatori e personale. Nel progetto figura anche una colonna portante del calcio estense: Mirco Antenucci. L’ex capitano avrà un ruolo e ripartire con lui è senza dubbio una vera garanzia per tanti tifosi, per una città intera.