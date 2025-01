Ufficiale Pescara, acquistato dall'Atalanta U23 a titolo definitivo il cartellino di Erdis Kraja

Serie C

Oggi alle 15:37

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Atalanta Bergamasca Calcio U23, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erdis Kraja.

Per il neo BiancAzzurro e per la società adriatica, questa firma rappresenta un gradito ritorno in Casa Pescara dopo la stagione 22/23.