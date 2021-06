Pescara, si pesca in casa Monza: piace l'attaccante Gliozzi, in uscita dai brianzoli

Movimento in casa Pescara dopo la retrocessione in Serie C. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Centro, il club del presidente Sebastiani avrebbe messo nel mirino l'attaccante del Monza Ettore Gliozzi, 25enne la scorsa stagione in prestito al Cosenza. Per il ds Matteassi, riporta il quotidiano, Gliozzi sembrerebbe uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto avanzato.