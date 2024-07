Ufficiale Pianese, accordo annuale con l'ex Messina Federico Pacciardi

Federico Pacciardi è un nuovo giocatore della Pianese. Il difensore romano classe 1995, che era svincolato, ha trovato un accordo con la società amiatina per disputare la stagione 2024/25 in Lega Pro.

LA CARRIERA - Cresciuto nel Tor di Quinto, approda alla Maccarese nella stagione 2013/14, dove raccoglie 30 presenze alla sua prima annata in Serie D. Dopodiché, l’arrivo alla Viterbese, dove resta quattro stagioni. Con la maglia gialloblù Pacciardi registra anche le prime apparizioni tra i professionisti, dopo la promozione conquistata sul campo. Un paio di brutti infortuni pregiudicano la sua esperienza all’Albinoleffe. Nel 2020 il ritorno in campo, in Serie D, con il Vastogirardi dove trova mister Prosperi ad accoglierlo. Nel 2021 il passaggio al Messina, ancora in D, squadra con la quale conquista anche la promozione in Serie C e con cui ha giocato le ultime due stagioni ancora tra i professionisti.

Le prime parole da bianconero di Pacciardi: “Sono contento di essere qui, a Piancastagnaio ho trovato un ambiente sano e positivo. Qui c’è tanto entusiasmo, si percepisce la voglia di far bene e noi siamo qui per questo”. “Il nostro obiettivo è salvarsi – ha proseguito il difensore – e cercheremo di farlo nel minor tempo possibile. Per quanto mi riguarda, voglio dimostrare di poter essere utile a questa causa”. Pacciardi conclude infine con uno sguardo sul campionato: “Il girone B si prospetta molto competitivo con formazioni blasonate e pronte a dare battaglia. Noi non dobbiamo pensare alla difficoltà del girone ma a noi stessi. La partenza in salita ci può aiutare, perché la voglia di ribaltare i pronostici offre sempre motivazioni in più. Posso assicurare che non scenderemo mai in campo impauriti ma sempre per dare il nostro meglio”.