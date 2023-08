ufficiale ACR Messina, è Pacciardi il rinforzo difensivo nello scacchiere giallorosso

Dopo due stagioni culminate con la promozione in Serie C la prima e con i playoff di terza serie la seconda, e condite da oltre 40 presenze e anche un gol siglato in quarta serie, si separano le strade della Recanetese e del difensore Federico Pacciardi. Che diventa una ghiotta occasione per l'ACR Messina: è infatti con il club siciliano che il calciatore, classe '95, ha raggiunto l'accordo per la prossima stagione, dove andrà quindi a rinforzare il pacchetto arretrato del club.