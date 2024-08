Ufficiale Picerno, annuale con opzione per Nicoletti. Il Dg: "Darà il contributi decisivo all'annata"

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Picerno comunica "l’acquisto a titolo definitivo del difensore Manuel Nicoletti, classe 1998, firmando un contratto annuale, con opzione.

Nicoletti arriva nella nostra squadra con un bagaglio di esperienza e qualità che lo rendono un rinforzo prezioso per la rosa a disposizione di mister Francesco Tomei.

Terzino sinistro di grande spinta e solidità difensiva, Manuel ha dimostrato il suo valore in diverse squadre di Serie C, affermandosi come uno dei difensori più esperti del campionato. Di scuola Crotone, vanta una carriera già ricca di esperienze significative, tra cui le sue stagioni con il Catanzaro, la Reggiana, il Foggia e, appunto, il Crotone.

Nicoletti ha sempre impressionato per la sua determinazione, l’intelligenza tattica e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva.

L’AZ Picerno dà il benvenuto a Manuel Nicoletti, augurandogli una stagione ricca di successi e soddisfazioni con la nostra maglia. Forza Picerno!".

A commentare l'acquisto, ai canali ufficiali del club, il Dg Vincenzo Greco: "Siamo molto soddisfatti di aver portato Manuel Nicoletti al Picerno. Manuel è un giocatore di grande qualità, con una forte mentalità e una conoscenza del gioco che lo rendono un elemento fondamentale per la nostra squadra. Crediamo che il suo arrivo possa dare un contributo decisivo alla nostra stagione, migliorando ulteriormente il nostro reparto difensivo e aggiungendo profondità alla rosa. Nicoletti incarna perfettamente i valori del nostro club e siamo convinti che potrà crescere ancora di più con noi".