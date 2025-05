Ufficiale Picerno, Claudio De Luca nuovo allenatore: succede a Francesco Tomei

L’AZ Picerno comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Claudio De Luca, 43 anni, tecnico originario di Castellana Grotte.

Claudio De Luca, che nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff del Picerno come allenatore in seconda, succede a Francesco Tomei sulla panchina rossoblù. Con un curriculum da allenatore ricco di esperienze di rilievo in ambito dilettantistico, De Luca porta in Serie C un profilo rodato ai campionati regionali: in passato ha guidato formazioni come Liberty Monopoli, Bisceglie, Bitonto e Lamezia Terme nella massima serie dilettanti pugliese e lucana, ottenendo piazzamenti prestigiosi (ad esempio il terzo posto con il Bitonto in Serie D 2021/22).

La nomina di De Luca rappresenta anche un segnale di continuità tecnica per il club: già allenatore in seconda nella scorsa stagione , conosce bene la rosa e l’ambiente del Picerno. “Abbiamo scelto un profilo esperto e già parte del nostro staff – commenta il Direttore Generale Vincenzo Greco – perché crediamo fermamente che il loro contributo sarà determinante per costruire una squadra competitiva per affrontare la stagione 2025/2026” .

Greco conferma dunque la linea del club di puntare su tecnici di esperienza in Serie D per l’esordio nel calcio professionistico: anche il tecnico precedente e ora si ripete con De Luca. Al suo fianco, come vice allenatore, la Società ha scelto Guido Di Deo, nelle ultime stagioni già vice allenatore di Turris, Monterosi e Paganese.

Con la guida di De Luca si continua con la linea di continuità tecnica e sportiva dettata negli ultimi anni, garantendo stabilità e fiducia a tutto l’ambiente.

Il presidente Curcio e il DG Greco augurano a mister De Luca buon lavoro e un proficuo avvio di stagione, certi che la sua conoscenza del territorio e il legame già instaurato con la squadra siano la base ideale per felici futuri traguardi sportivi.