Ufficiale Picerno, è addio con Volpicellil. L'esterno scende in Serie D alla Scafatese: firma un biennale

Dopo una stagione comunque soddisfacente tra le fila del Picerno, si chiude l'avventura di Emilio Volpicelli con la formazione rossoblù: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'esperto esterno offensivo classe 1992 ha risolto il contratto con la società, decidendo di sposare il progetto della Scafatese in Serie D. Per lui, con la nuova formazione, un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

E poco meno di un mese fa, in merito al mercato, proprio il Direttore Generale del Picerno Vincenzo Greco si era così espresso: "Siamo alla ricerca di un difensore centrale mancino di categoria e di un altro terzino under per completare il reparto. Più in là valuteremo una prima punta, anch'essa di categoria. Sicuramente punteremo forte sul nostro Santarcangelo ma vogliamo vedere quali situazioni offre il mercato, magari un attaccante che è in uscita da squadre importanti. Avendo intenzione di ringiovanire la rosa, abbiamo comunicato ad alcuni calciatori che non rientrano più nei nostri programmi. Stiamo lavorando con i loro agenti per trovare le soluzioni giuste".

Probabilmente in quest'ottica è stato definito l'accordo per l'addio del giocatore, ora pronto per nuovi orizzonti e nuove avventure, con davanti a sé un progetto di comunque due anni. Non resta che attendere l'ufficialità del tutto.