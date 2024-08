Ufficiale "La volpe è arrivata all’uva". Il Picerno annuncia il colpo Volpicelli per l'attacco

vedi letture

"Ogni favola è un gioco e può essere riscritta: la volpe è arrivata all’uva, benvenuto Emilio". Così sui social il Picerno ha annunciato il colpo Volpicelli per l'attacco. Di seguito invece il comunicato apparso sul sito del club:

L’AZ Picerno è lieta di ufficializzare l’acquisto dell’attaccante Emilio Volpicelli, classe 1992, il quale ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza 30/06/2026. L’operazione, frutto del lavoro e della visione strategica del Direttore Generale Vincenzo Greco, rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club per la nuova stagione.

Profilo del giocatore

Nato il 3 agosto 1992 a Napoli, Emilio è un attaccante di 191 cm, dotato di grande prestanza fisica e fiuto del gol. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze importanti in diverse squadre di Serie C e D, dimostrandosi un bomber affidabile e incisivo: 111 reti complessive messe a segno tra Serie C e Serie D.

Un tassello fondamentale per l’AZ Picerno

Con l’arrivo di Volpicelli, l’AZ Picerno acquisisce un attaccante di esperienza e carattere, capace di fare la differenza in campo. Le sue doti tecniche e fisiche, unite a una spiccata intelligenza tattica, lo rendono un giocatore ideale per il progetto tecnico del club. Volpicelli è noto per la sua capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco, garantendo sempre un contributo significativo sia in termini di gol che di presenza in area.

Le parole del DG Vincenzo Greco: “Siamo estremamente soddisfatti di aver concluso l’accordo per portare Emilio Volpicelli all’AZ Picerno. È un giocatore che seguivamo con interesse e siamo certi che il suo arrivo aggiungerà qualità e profondità alla nostra squadra. Questa operazione dimostra la nostra volontà di crescere e competere ad alti livelli, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi”.