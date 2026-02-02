Ufficiale Potenza, arriva un attaccante dalla Serie A: Delle Monache in prestito dal Lecce

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Lecce, le prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache.

Attaccante esterno classe 2005, Delle Monache cresce calcisticamente nel settore giovanile del Pescara. Debutta in prima squadra nella stagione 2021/22 e, nel corso delle due stagioni con i delfini, colleziona 40 presenze, impreziosite da 7 reti e 5 assist. Nella stagione 2023/24 si trasferisce in Serie B all’UC Sampdoria, dove totalizza 8 presenze tra campionato e Coppa Italia. L’anno seguente passa alla LR Vicenza, con cui disputa 17 gare tra campionato e playoff di Serie C.

L’anno seguente approda all’U.S. Lecce, collezionando 35 presenze e 6 reti tra campionato di Primavera 1 e Coppa Primavera. Vanta, inoltre, 5 presenze e 3 reti siglate con la maglia della Nazionale Under 19.

La società formula un caloroso benvenuto a Marco all’interno della famiglia rossoblù.