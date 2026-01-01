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Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita"

Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita"TUTTO mercato WEB
Luca Esposito
Oggi alle 21:19Serie C
Luca Esposito
fonte tuttoSalernitana

Non è riuscito il miracolo sportivo a Enrico Barilari, tecnico del Foggia che è stato scelto per traghettare la squadra nell'ultimo turno della regular season. Ecco quanto ha dichiarato a Liratv: "È stata una giornata complicata, purtroppo sapevamo in anticipo che sarebbe stata molto dura ma avevamo l'obbligo di provarci e di dare il massimo fino alla fine.  La Salernitana ha conquistato la vittoria dimostrando di avere i mezzi della grande squadra. I miei ragazzi ci hanno provato in tutti i modi a creare occasioni per segnare, ma non siamo riusciti a concretizzarle. L'avevamo riaperta a fine primo tempo e c'erano state occasioni per realizzare il 2-2, purtroppo il terzo gol è stato particolarmente pesante perché è arrivato proprio nel nostro momento migliore.

Questa retrocessione lascia una ferita profonda, ma bisogna avere la forza di ripartire salvando il salvabile. A mio avviso è essenziale andare avanti con i Casillo, è una società che ha tutte le carte in regola per riportare in alto questi colori. Quando si retrocede le colpe vanno sempre divise, nessuno è esente da responsabilità".

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