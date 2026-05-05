Barilari saluta Foggia: "Quando vai al sud piangi 2 volte, io probabilmente anche 4"
TUTTO mercato WEB
Arriva, via Facebook, il messaggio di addio di Enrico Barilari al Foggia. Queste le parole di saluto del tecnico alla piazza pugliese:
"Questo braccialetto mi ricorderà ogni giorno tutti i Foggiani che mi hanno sommerso d'affetto, (inaspettatamente anche dopo che sono "retrocesso"); perché come vivono il calcio qua non accade da nessun'altra parte!
Ringrazio tutti , vi porterò nel cuore, dispiaciuto per non aver saputo/ potuto dare di più. Quando il Foggia tornerà grande mi vedrete allo Zaccheria da tifoso.
È vero che quando vai al sud piangi 2 volte, io probabilmente anche 4....".
Per l'allenatore, in vista della prossima stagione, si prospetta una nuova avventura: sulla panchina del neopromosso Vado.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile