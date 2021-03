Pistoiese, contro l'Olbia l'ultima spiaggia. Nel girone di ritorno appena 5 punti

Lo scontro diretto del prossimo turno di campionato fra Olbia e Pistoiese ha il sapore dell’ultima spiaggia. Soprattutto per l’Olandesina. La formazione oggi nelle mani di Stefano Sottili, tecnico arrivato al ‘Melani’ da appena venti giorni e quindi quasi del tutto esule dalla situazione in essere, nel girone di ritorno non è riuscito a dare il tanto atteso cambio di marcia con appena 5 punti messi in archivio in 12 giornate (una vittoria sul Como e due pareggio contro Pro Sesto e Albinoleffe). Numeri questi che evidenziano i problemi di una stagione iniziata con altre attese, ma soprattutto con un altro tecnico.

Con Nicolò Frustalupi alla guida della prima squadra, infatti, in dodici giornate i punti in archivio sono stati praticamente il doppio (9), mentre con Giancarlo Riolfo, alla guida dei toscani per 17 match i punti sono stati 18 punti, conquistati soprattutto con le quattro vittorie nelle prime sei giornate.

Pistoiese, dunque, all’ultima spiaggia. Con la gara di Olbia che potrebbe dare un segnale definitivo per l’esito della stagione.