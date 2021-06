Play off Serie C, Alessandria prima semifinalista. Niente gol nelle sfide delle 17:30

L’Alessandria è la prima semifinalista dei play off di Serie C. La squadra piemontese ha infatti battuto la FeralpiSalò grazie a una rete di Arrighini nel finale di primo tempo pareggiando il risultato dell’andata e accedendo al turno successivo grazie al miglior piazzamento nel corso della stagione regolare. Nelle tre gare iniziate alle 17:30 nessun gol con Catanzaro, Padova e Avellino che sono così a un passo dal passaggio del turno anche se gli irpini dovranno giocare tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Aloi al 38°.

Play off

Ore 16:30

Alessandria-Feralpisalò 1-0 [and. 0-1] (45° Arrighini)

Ore 17:30

Catanzaro-Albinoleffe [and 1-1] 0-0

Padova-Renate [and 3-1] 0-0

Sudtirol-Avellino [and 0-2] 0-0