Playout serie C, si salvano Paganese e Legnago. Ravenna e Bisceglie in serie D

Paganese, Legnago restano in serie C, Bisceglie, Ravenna retrocedono in serie D. Questo l'esito dei playout di serie B. La gara d'andata fra Fano e Imolese è finita a reti bianche, tutto rimandato al ritorno in progamma fra sette giorni

Legnago-Ravenna 3-0

Un super Legnago si guadagna la permanenza in Serie C superando per 3-0 il Ravenna. Dopo la vittoria all'andata per 1-0, i veneti hanno bissato il successo anche nella gara di ritorno. La doppietta di Bulevardi, intervallata dal rigore realizzato da Buric, condannano così i romagnoli alla retrocessione in Serie D.

Paganese-Bisceglie 3-2

Una beffa enorme per il Bisceglie, una giornata da incorniciare per la Paganese. I campani vincono 3-2 e mantengono la Serie C, ribaltando la sconfitta dell'andata per 2-1. Pugliesi retrocessi a causa del peggior piazzamento in campionato.

Fano-Imolese 0-0

Nulla di fatto dopo i primi 90 minuti. Fano e Imolese pareggiano per 0-0 nella gara d'andata dei playout del Girone B. Risultato che avvicina i romagnoli alla salvezza, visto che tra sette giorni ai rossoblù basterà non perdere tra le mura amiche per mantenere la categoria. I granata, invece, dopo il pari odierno, saranno costretti a vincere sul campo altrui per evitare la retrocessione in Serie D.