Pontedera, accordo con comune e questura per la riqualificazione di una zona dello stadio

Come fa sapere il Pontedera tramite una nota ufficiale, nella giornata di lunedì "si è tenuto un incontro tra società, amministrazione comunale e questura, al seguito del quale è stata presa in carico la riqualificazione di una zona dello stadio.

L’incontro prevedeva un sopralluogo presso l’impianto Ettore Mannucci di Pontedera per definire la fattibilità di un ampliamento del settore “Locali”.

Vista la disponibilità di tutte le parti chiamate in causa è stato dato l’incarico a uno studio tecnico di procedere con ulteriori verifiche e conseguenti progettazioni".