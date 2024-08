Ufficiale Pontedera, rinforzo fra i pali. Dalla Sampdoria arriva in prestito Elia Tantalocchi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:33 Serie C

L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del portiere Elia Tantalocchi.

Nato a Civitanova Marche il 30 giugno 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fermana, ha militato nelle ultime tre stagioni nella Sampdoria, prima in Under 18 e poi in Primavera fino ad entrare stabilmente nel giro della Prima squadra.