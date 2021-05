Pres. Olbia: "Fatta proposta a Ragatzu, lo vorremo tenere. Biancu pronto per il Cagliari e la A"

vedi letture

Non solo la posizione di mister Max Canzi. Nell'intervenuto di ieri nella trasmissione Olbia Monday Talk (in onda su Gallura Live), il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato anche dei giocatori dell'attuale rosa: "Conoscevamo le caratteristiche di Udoh e lo scorso anno abbiamo giocato d’anticipo perché c’erano tante squadre che avevano messo gli occhi su di lui. Devo dire che è stato fatto un grande lavoro da parte dello staff e del direttore sportivo Tatti che da ex attaccante gli ha fatto capire quanto fosse importante attaccare la profondità e il giocatore, che è intelligentissimo, ha saputo tradurre i consigli in prestazioni eccezionali. Ora fa gola a tanti, ma non è sul mercato e a meno che non ci arrivi un’offerta irrinunciabile, resterà a Olbia".

A proposito di attaccante, ecco anche il capitolo Daniele Ragatzu, il figliol prodigo tornato in Gallura dopo un'ottima stagione in A con il Cagliari: "L’idea è cercare di tenere tutti i grandi perché garantirebbero la continuità che serve. Tenere lo zoccolo duro per poi lavorare sui più giovani. Chiaramente noi vorremmo puntare su di Ragatzu. In autunno è venuto lui da noi e questo gli ha fatto grande onore. Ci ha aiutato tanto, non solo con i gol ma anche nel favorire la crescita dei ragazzi più giovani. Noi vorremmo continuare insieme, gli abbiamo fatto una proposta e ora aspettiamo di conoscere la sua volontà". Sui senatori, però, Marino va anche oltre: "Capitan Pisano sarà dei nostri anche il prossimo anno, sta lavorando duramente per rimettersi in forma dopo l’infortunio e i progressi quotidiani, anche grazie al supporto del reparto di riabilitazione del Mater Olbia, sono evidenti. È un giocatore unico perché ormai da tempo è parte integrante del progetto. Non ho difficoltà a dire che in futuro, se lo vorrà, potrà restare anche in altre vesti. Dopo essere stato una bandiera del Cagliari, oggi possiamo considerarlo anche una bandiera dell’Olbia perché è attaccato alla causa come nessun altro. Portieri? In estate abbiamo deciso di puntare su un portiere esperto e affidabile come Tornaghi e non escludo che si possa proseguire insieme, anche qualora dovesse arrivare un under come Ciocci dal Cagliari. Se c’è unità di intenti, ci può stare un parco portieri eterogeneo. La Rosa? La sua stagione non mi ha affatto stupito. Per molte partite non ha giocato, ma lì si è visto l’uomo oltre che il professionista: è rimasto in silenzio, ha continuato a lavorare e ad aiutare i compagni e poi ha dimostrato nel finale di stagione quanto sia importante. Per questo posso dire che sarà con noi anche il prossimo anno".

Nota extra su uno degli elementi maggiormente positivi, Roberto Biancu: "Io penso che incarni perfettamente il giocatore del progetto Olbia nella partnership con il Cagliari. Con la maglia bianca ha giocato circa 120 partite in quattro anni e in questa stagione ha completato un percorso di maturazione tattico e caratteriale che l’ha portato su quei livelli che avevamo tutti notato quando giocava nelle giovanili. Quando lo vidi negli Allievi Nazionali del Cagliari, allora allenati da Filippi, mi impressionò per il modo in cui svariava per il campo e per la facilitò di tiro. Quel giocatore, fino a quest’anno, non l’avevo ancora rivisto. Merito dello staff attuale e di quelli precedenti che l’hanno portato a completa maturazione. Se è pronto per il Cagliari? Sì, è pronto per la Serie A. Adesso bisogna fidarsi delle sue grandi capacità”.