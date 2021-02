Pres. Olbia: "Grazie a mi ha dato fiducia per rappresentare la Lega Pro in FIGC"

Attraverso il suo profilo personale Alessandro Marino, presidente dell’Olbia, ha salutato la rielezione di Gabriele Gravina quale numero uno della FIGC e la propria nomina come Consigliere Federale: “Riformare il sistema calcio. Un grazie a chi oggi mi ha dato fiducia per rappresentare la Lega Pro in FIGC al fianco di Gabriele Gravina. Ringrazio Francesco Ghirelli per l'augurio di un buon lavoro che ricambio. Ora però la testa va alla "finale" di mercoledì con la Pro Sesto!”.