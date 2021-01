Pres. Renate: "Se fosse Serie B, chiederemo al Monza di poter giocare nel loro stadio"

Prende giustamente le luci della ribalta il Renate, capolista del Girone A e con all'attivo numeri da capogiro: una serie di primati che stanno portando le pantere sempre più ai vertici della categoria, e in piena corsa per la promozione in Serie B.

Anche l'edizione on line di Repubblica, ha acceso i fari sui brianzoli, con il presidente Luigi Spreafico che ha così parlato: "Non si tratta di una semplice favola, siamo diventati una realtà grazie alla programmazione e all’intenso lavoro di persone molto competenti. In caso di promozione chiederemo ospitalità ai cugini del Monza per giocare nel loro stadio”.