Pro Patria, Le Noci: "In passato il livello tecnico in C era superiore, questo è indiscutibile"

Trentanove anni e non sentirli: perché Giuseppe Le Noci sta trascinando ai piani alti del Girone A di Serie C la sua Pro Patria, e non ha intenzione di fermarsi. Queste e sue parole riprese da tuttoc.com: "Siamo una squadra composta da un buon numero di elementi presenti in rosa da qualche anno, lo stesso allenatore che sta facendo un buon lavoro da alcune stagioni. A questo c'è da aggiungere il fatto che i calciatori arrivati si sono integrati bene con quelli già presenti. Il nostro obiettivo era e rimane quello del mantenimento della categoria, siamo una squadra compatta che non molla mai. Como e Renate fino a questo punto sono le squadre ad aver fatto meglio, come dimostra la classifica, il distacco dalle altre è considerevole anche se ci sono alle loro spalle formazioni di livello come Alessandria, Pro Vercelli e Juventus Under 23 pronte a tornare in corsa. Il campionato di Serie C è molto strano, in alcune circostanze abbiamo assistito a recuperi o crolli clamorosi, con tutto il girone di ritorno praticamente da giocare tutto può accadere".

Una nota va a un confronto tra la Serie C del passato e quella attuale: "In passato il livello tecnico era superiore, questo è indiscutibile. Era maggiore la potenzialità economica da parte dei club, adesso ovviamente con la pandemia in corso la situazione è ulteriormente peggiorata come è facilmente immaginabile. In precedenza con C1 e C2, alcuni club potevamo avere giocatori di categoria superiore, adesso è molto più difficile. Altra differenza sono i giovani, prima giocavano per capacità adesso c'è attenzione all'età dando meno attenzione alle effettive qualità, perché così facendo si ha diritto ai contributi abbassando però- in alcuni casi - il livello".