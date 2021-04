Pro Vercelli, Awua: "Modesto sa esaltare le mie qualità. Le due sconfitte? Non siamo in crisi"

Arrivato a gennaio dallo Spezia Theophilus Awua, centrocampista classe 1998, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella Pro Vercelli fin da subito. Il nigeriano ha infatti preso parte a 13 delle 14 gare della formazione di Francesco Modesto dal momento del suo arrivo in Piemonte. Oggi il calciatore, con un passato nel settore giovanile dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua avventura nelle Bianche Casacche dalle colonne de La Stampa: "Ho detto subito di sì al direttore Casella, quando mi ha cercato, perché conoscevo l’allenatore. Modesto sa esaltare le mie caratteristiche, mi lascia la libertà di esprimermi in campo, senza costringermi in ruoli o giocate non mie".

Sulle sconfitte contro Alessandria e Livorno poi Awua ha spiegato: "Non posso dire che siamo in crisi, nel calcio si può perdere. La classifica, là in alto, è stretta: ci sono ancora cinque partite da giocare e tutto può succedere. Noi non ci dobbiamo preoccupare degli altri, del Como o dell’Alessandria, dobbiamo solo pensare a far bene: nulla è perduto, può succedere di tutto. A inizio stagione nessuno pensava che avremmo potuto lottare per la promozione. La forza della Pro sta nel gruppo e nel mister, che ci ha trasmesso fiducia, voglia di vincere e ambizione".