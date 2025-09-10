Ufficiale
Pescara, nuovo rinforzo per la difesa: arriva lo svincolato Capellini. La nota
Mancava ormai solo l'annuncio e in serata è arrivato anche quello. Il difensore centrale Capellini, classe 2000 reduce dall’esperienza al Benevento dove ha collezionato 81 presenze con quattro reti, è un nuovo giocatore del Pescara. Lo ha annunciato il club abruzzese con la seguente nota:
"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore classe 2000 Riccardo Capellini. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per ulteriori due stagioni.
Capellini si è già aggregato al gruppo guidato da mister Vivarini, prendendo parte alla seduta di allenamento odierna. Benvenuto in CASA PESCARA Riccardo".
