TMW Juventus, Cambiaso: "Siamo carichi per la stagione, Tudor ci sta facendo correre parecchio"

Andrea Cambiaso, laterale bianconero e della Nazionale italiana, è intervenuto sul palco del "Premio Gentleman Fair Play" a Milano dopo aver ricevuto il premio Gentleman Rivelazione Juventus. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Soddisfatto per il premio, mi gratifica molto. Siamo carichi per la stagione e il mister ci sta facendo correre parecchio".

Ultime dalla Continassa. Oggi Francisco Conceicao e Fabio Miretti hanno lavorato a parte, non svolgendo dunque in gruppo la seduta di allenamento agli ordini di mister Tudor. La Juve, che in queste ore ha riabbracciato tutti i nazionali, sta preparando il derby d'Italia in programma sabato contro l'Inter e valido per il terzo turno di Serie A.