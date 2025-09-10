TMW Milan, Gabbia: "Nkunku mi ha colpito, in campo ce lo godremo. La Curva Sud ci manca"

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, è intervenuto ai media a margine del "Premio Gentleman Fair Play" presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Stiamo lavorando molto, non solo noi difensori ma tutti come squadra, stiamo creando un'altra struttura di gioco. Il mister è un tecnico di livello insieme al suo staff, noi lo stiamo ascoltando e siamo sicuri che lavorando bene faremo una bella stagione".

Sulla ricerca della costanza: "L'importante che ci sia un miglioramento continuo all'interno della nostra stagione, dobbiamo quindi trovare un po' di quella costanza che ci era mancata nella scorsa stagione".

Sugli obiettivi del Milan: "Non parlerei di obiettivi, Champions o altro. Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi a marzo nel momento decisivo della stagione capiremo per cosa saremo ancora in lotta e a cosa potremo aspirare tutti insieme".

Su Nkunku e il suo ruolo: "Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui".

Sull'Inter: "Contro i nerazzurri è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi".

Sulla Curva Sud: "Il nostro compito è quello di giocare, certo che ci dispiace non vedere la Curva a San Siro perché in questi anni ci hanno trascinato e fatto vincere molte partite. Poi onestamente non sono io che devo commentare le vicissitudini che ruotano attorno a questa vicenda".