Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan, Gabbia: "Nkunku mi ha colpito, in campo ce lo godremo. La Curva Sud ci manca"

Milan, Gabbia: "Nkunku mi ha colpito, in campo ce lo godremo. La Curva Sud ci manca"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:23Serie A
di Giacomo Iacobellis
fonte Antonello Gioia

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, è intervenuto ai media a margine del "Premio Gentleman Fair Play" presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Stiamo lavorando molto, non solo noi difensori ma tutti come squadra, stiamo creando un'altra struttura di gioco. Il mister è un tecnico di livello insieme al suo staff, noi lo stiamo ascoltando e siamo sicuri che lavorando bene faremo una bella stagione".

Sulla ricerca della costanza: "L'importante che ci sia un miglioramento continuo all'interno della nostra stagione, dobbiamo quindi trovare un po' di quella costanza che ci era mancata nella scorsa stagione".

Sugli obiettivi del Milan: "Non parlerei di obiettivi, Champions o altro. Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi a marzo nel momento decisivo della stagione capiremo per cosa saremo ancora in lotta e a cosa potremo aspirare tutti insieme".

Su Nkunku e il suo ruolo: "Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido, è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui".

Sull'Inter: "Contro i nerazzurri è sempre difficile giocare, hanno fatto due finali di Champions in due anni quindi i risultati parlano per loro. L'anno scorso siamo stati più bravi noi, ma tutte le partite valgono lo stesso tre punti per noi".

Sulla Curva Sud: "Il nostro compito è quello di giocare, certo che ci dispiace non vedere la Curva a San Siro perché in questi anni ci hanno trascinato e fatto vincere molte partite. Poi onestamente non sono io che devo commentare le vicissitudini che ruotano attorno a questa vicenda".

Articoli correlati
Il Milan sbatte sul Lecce, 0-0 dopo i primi 45'. Annullato (giustamente) un gol a... Il Milan sbatte sul Lecce, 0-0 dopo i primi 45'. Annullato (giustamente) un gol a Gabbia
Milan, De Winter: "Mi adatto sia a 3 che a 4. Inter? Niente di serio" Milan, De Winter: "Mi adatto sia a 3 che a 4. Inter? Niente di serio"
Milan, Gabbia: "Bravi a resettare, ma niente proclami. Dobbiamo restare umili" Milan, Gabbia: "Bravi a resettare, ma niente proclami. Dobbiamo restare umili"
Altre notizie Serie A
L'ex Birindelli: "Juve solida e compatta. Inserimenti mirati nella logica degli incastri"... L'ex Birindelli: "Juve solida e compatta. Inserimenti mirati nella logica degli incastri"
Adli: "Sono stato e sarò sempre un milanista. Tifosi, state dietro ad Allegri e alla... Adli: "Sono stato e sarò sempre un milanista. Tifosi, state dietro ad Allegri e alla squadra"
Galliani: "Ho fatto il dirigente perché ero terribile a giocare. Da bambino sognavo... TMWGalliani: "Ho fatto il dirigente perché ero terribile a giocare. Da bambino sognavo il Monza"
Marotta e il legame con Galliani: "Le icone non ci sono solo tra i calciatori e gli... TMWMarotta e il legame con Galliani: "Le icone non ci sono solo tra i calciatori e gli allenatori"
Sassuolo, Carnevali: "C'è il 50% di possibilità di retrocedere. Grosso ha grandi... Sassuolo, Carnevali: "C'è il 50% di possibilità di retrocedere. Grosso ha grandi capacità"
Argentina sconfitta in Ecuador, Lautaro Martinez contro l'arbitro: "Minacciati costantemente"... Argentina sconfitta in Ecuador, Lautaro Martinez contro l'arbitro: "Minacciati costantemente"
Ricci premiato con il trofeo Gentleman intitolato a Vialli: "Un onore averlo conosciuto"... TMWRicci premiato con il trofeo Gentleman intitolato a Vialli: "Un onore averlo conosciuto"
Castagnetti: "A Cremona mi è stato detto che non c'era più spazio per me" Castagnetti: "A Cremona mi è stato detto che non c'era più spazio per me"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Gattuso, Barella, Tonali, Gudmundsson e pure Sinner: una settimana di sciocche sentenze. E viva il Bar Sport, oggi più che mai
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Gli 11 gol della Norvegia affossano anche l'Italia. Ora Gattuso deve sperare in Israele
4 Gattuso, Barella, Tonali, Gudmundsson e pure Sinner: una settimana di sciocche sentenze. E viva il Bar Sport, oggi più che mai
5 Tentazione araba per Santiago Castro: l'Al Hilal cerca l'intesa con il Bologna per l'argentino
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Furlani e Galliani a colloquio a Milano. Lo storico dirigente va verso il ritorno in rossonero
Immagine top news n.1 Carlos Augusto: "Inter sempre favorita per lo scudetto. Juve? Siamo abituati ai big match"
Immagine top news n.2 Juventus, ultime dalla Continassa: Conceicao e Miretti lavorano a parte in vista dell'Inter
Immagine top news n.3 Ecco Jamie Vardy: "Sottovalutato da tutta la vita, ora voglio salvare la Cremonese"
Immagine top news n.4 Napoli, il dott. Canonico: "L'iter di Lukaku procede bene. Rrahmani potrebbe tornare col Pisa"
Immagine top news n.5 Cattive notizie per il Milan, Leao non è ancora pronto e rischia di saltare anche il Bologna
Immagine top news n.6 Fiorentina, Pradè: "Ho pensato di fare un passo indietro. Piccoli? 25 milioni non sono tanti"
Immagine top news n.7 Gli 11 gol della Norvegia affossano anche l'Italia. Ora Gattuso deve sperare in Israele
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
Immagine news podcast n.2 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.4 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: "Neopromosse alzano il livello. Mercato? Come chiedere all'oste se il vino è buono"
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Ecco perché la RefCam può essere un elemento in più di valutazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, il campo dirà se gli acquisti sono stati giusti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex Birindelli: "Juve solida e compatta. Inserimenti mirati nella logica degli incastri"
Immagine news Serie A n.2 Adli: "Sono stato e sarò sempre un milanista. Tifosi, state dietro ad Allegri e alla squadra"
Immagine news Serie A n.3 Galliani: "Ho fatto il dirigente perché ero terribile a giocare. Da bambino sognavo il Monza"
Immagine news Serie A n.4 Marotta e il legame con Galliani: "Le icone non ci sono solo tra i calciatori e gli allenatori"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Carnevali: "C'è il 50% di possibilità di retrocedere. Grosso ha grandi capacità"
Immagine news Serie A n.6 Argentina sconfitta in Ecuador, Lautaro Martinez contro l'arbitro: "Minacciati costantemente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Coda: "Ci sono le potenzialità per fare bene. Ritiro? Voglio giocare fino a 40 anni"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Scognamiglio: "Troppi 30 giocatori? No, sono giusti. Non vogliamo aver rimpianti"
Immagine news Serie B n.3 Zilli: "Emozionato di vestire una maglia importante come quella del Frosinone"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, nuovo rinforzo per la difesa: arriva lo svincolato Capellini. La nota
Immagine news Serie B n.5 Ciurria: "Monza è ormai casa mia, voglio tornare in Serie A con questa maglia"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: il report medico di Marchizza e Barcella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, frenata per Giammarioli. Il dirigente riflette e valuta la situazione del club
Immagine news Serie C n.2 Lucchesi: "Neopromosse alzano il livello. Mercato? Come chiedere all'oste se il vino è buono"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, è addio con il giovane Martiner: risoluzione contrattuale col difensore
Immagine news Serie C n.4 Ternana, tegola in difesa: si ferma Loiacono a causa di una lesione muscolare
Immagine news Serie C n.5 Foggia, le due curve dello 'Zaccheria' diserteranno lo stadio. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Catania, Pastore: “Rinnovi vicini, fiducia in Jimenez e Di Tacchio. Leonardi tornerà più forte”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter cala il poker sull'Hibernian: 4-1 nel primo turno della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Bonansea: "Quarte in Europa con 45mila tesserate. Ma quei 90'' sono duri da digerire"
Immagine news Calcio femminile n.3 W Europa Cup, le formazioni ufficiali di Inter-Hibernian: Polli-Bugeja in attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, termina anticipatamente il prestito di Moretti al Napoli Women. I comunicati
Immagine news Calcio femminile n.5 Tajani nomina undici nuovi ambasciatori dello sport: c'è anche l'azzurra Sofia Cantore
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Brighton dopo il rinnovo: "Grata alla società. Voglio vincere tutto in bianconero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…