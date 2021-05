Reggiana alla caccia del dopo Alvini: oltre a Vecchi c'è Aimo Diana

La Reggiana è al lavoro per trovare il tecnico che raccoglierà l'eredità di Massimiliano Alvini, che qualche giorno fa ha salutato i granata. Come scrive il Resto del Carlino, l'obiettivo principale del ds Tosi sarebbe il tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi. In caso però di trattativa che possa non andare a buon fine, i reggiani sarebbero pronti a cautelarsi con alcuni piani B già pronti. Tra questi c'è anche il nome di Aimo Diana, allenatore del Renate.