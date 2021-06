Reggiana, mercato in uscita: per Varone c'è il Lecce, mentre il Brescia segue Radrezza

Dopo la retrocessione in Serie C alcuni dei giocatori del precedente corso tecnico della Reggiana sembrano destinati a partire. Fra questi ci sono Ivan Varone e Igor Radrezza, per i quali, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sarebbero registrati gli interessamenti di Lecce, per il primo, e Brescia per il secondo.