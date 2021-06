Renate, l'impresa sfiorata a coronamento di una stagione super. Con Diana come condottiero

Il Renate questo pomeriggio all’Euganeo ha sfiorato la clamorosa impresa, e probabilmente avrebbe anche meritato di accedere alla semifinale dei play off di Serie C. La squadra di Aimo Diana non era certo partita coi favori dei pronostici nonostante la crescita delle ultime stagione che fanno delle Pantere una delle realtà più belle e solide dell’intera terza serie.

Nel corso della stagione regolare i nerazzurri hanno lottato a lungo per le prime posizioni della classifica chiudendo poi terzi alle spalle del Como, promosso in B, e Alessandria. Una flessione quella vissuta fra febbraio e aprile (solo tre vittorie in 13 gare) a cui la squadra aveva saputo reagire vincendo tre delle ultime cinque gare e conquistando una posizione di vantaggio ai play off.

Il cammino negli spareggi fino a oggi non era stato però brillante, con un doppio pareggio contro il Matelica e la sconfitta pesante dell’andata contro il Padova, ma questo pomeriggio il Renate ha sfiorato l’impresa che vale una stagione. In casa dei favoritissimi biancoscudati infatti la squadra di Diana ha saputo andare a segno per ben tre volte ribaltando le sorti della qualificazione fino al minuto 82° quando il solito Ronaldo ha salvato i suoi con la rete della qualificazione, arrivata grazie al miglior posizionamento (secondo contro terzo) in stagione regolare.

Un capolavoro quello del tecnico Diana e della squadra costruita da Oscar Magoni che ha fatto sognare e dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che il calcio può ancora regalare storie ed emozioni anche nelle categorie minori, e spesso snobbate, senza doversi inventare strane formule che tolgono al calcio la magia della sfavorita che può battere la favorita.

Ora per Diana probabilmente si apriranno – giustamente - le porte della Serie B comunque, visti i numerosi rumors di mercato, ma anche senza il suo tecnico la squadra nerazzurra proverà nuovamente a stupire tutti nella prossima stagione restando fedele alla sua filosofia.