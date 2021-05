Renate, la gioia di Diana: "Grande orgoglio essere nelle prime otto dei play off"

"È un grande orgoglio essere nelle prime otto ed è un traguardo che condivido con ogni persona che lavora con me e per questo gruppo". Così Aimo Diana commenta ai canali ufficiali il passaggio del turno dei play off da parte del suo Renate: "Oggi abbiamo sofferto quando ce n'è stato bisogno, ma abbiamo anche sprecato molte chance per chiuderla definitivamente. Onore ad un Matelica dalle sette vite, ora il sogno continua. Non abbiamo nulla da perdere, vorrei che affrontassimo questa doppia sfida con la giusta spensieratezza".