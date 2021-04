Retroscena Carpi. Pochesci: "Volevo Vano per Biasci e scambiare Barbuti-Carletti, ma andai via"

Come riferisce tuttoc.com, ai microfoni di TRC TV è intervenuto il tecnico del Carpi Sandro Pochesci, che ha svelato un retroscena di mercato inerente Riccardo Barbuti e Tommaso Biasci, che a gennaio ha lasciato gli emiliani per approdare al Padova e doveva essere rimpiazzato dall'attuale giocatore del Fano: "A gennaio avevamo già preso Barbuti e Biasci doveva andare a Perugia. Volevo Vano per Biasci e fare lo scambio Barbuti per Carletti, poi purtroppo sono andato via e non posso dire altro. Mastour è un giocatore scelto da me, avevo provato tutto l’anno Maurizi, giocatore importante ma avevo capito che non aveva quelle caratteristiche che io volevo”.