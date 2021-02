Rullo sulla cessione del Novara: "Pavanati interessato. Vuole acquistare anche il Pescara"

Passi in avanti verso la cessione del Novara. Come riporta La Stampa ieri il presidente Maurizio Rullo s'è incontrato, a Milano con l'immobiliarista Leonardo Pavanati interessato da tempo all'acquisto delle quote del club azzurro. "Pavanati ha confermato la forte determinazione nel voler concludere la trattative già entro questa settimana - ha spiegato al quotidiano lo stesso Rullo -. Intende acquisire l'intero pacchetto azionario. Dovrò confrontarmi con la famiglia De Salvo. Per quanto mi riguarda si può fare. Pavanati ha garantito che in un paio di giorni avrò tutti i documenti richiesti. Ha programmi ambiziosi perché, oltre al Novara, vuole acquisire anche il Pescara. Mi è stato detto che hanno già l'organigramma di chi dovrà gestire società e squadra. Direttore sportivo e allenatore. Staremo a vedere. Ma siamo di fronte a un acquirente che mi pare voglia impegnarsi seriamente".