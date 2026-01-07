Ufficiale
Picerno, rinnovo fino al giugno 2028 per Karim Cardoni: la nota
TUTTO mercato WEB
L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Karim Cardoni, che prolunga il proprio rapporto con il club fino al 30 giugno 2028.
La società esprime soddisfazione per il proseguimento di un percorso condiviso e augura a Karim un futuro ricco di soddisfazioni con la maglia rossoblù.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile