ufficiale Potenza, Kevin Candellori arriva a titolo definitivo dalla Fidelis Andria

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:19 Serie C

Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Kevin Candellori. Nato ad Ascoli Piceno il 7 luglio 1996, il calciatore riveste il ruolo di centrocampista. In carriera ha maturato 92 presenze in Serie C tra stagione regolare, disputa dei playoff e coppa di categoria. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.