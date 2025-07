Ufficiale Sambenedettese, c'è il rinnovo di capitan Eusepi. Proseguirà per altre due stagione

Dopo 17 reti in 31 presenze nella passata stagione, chiusa con la vittoria del Girone F di Serie D e la promozione in Serie C, per l’esperto attaccante Umberto Eusepi, classe ‘89, è arrivato il rinnovo biennale con il Campobasso. Un prolungamento importante visto che il calciatore vanta oltre 300 presenze in Serie C dove ha messo a segno 118 gol. Questo il comunicato del club:

"L’U.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo con il capitano Umberto Eusepi, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 con la società rossoblù.

Per Eusepi nell’ultima stagione 17 gol e 6 assist in 30 presenze con la Samb: avanti uniti verso nuovi importanti traguardi da raggiungere insieme".