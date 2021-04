Sambenedettese, giorni di inferno: i playoff rischiano di sfumare negli ultimi 90'

vedi letture

Quattro punti di penalizzazione, per varie inadempienze date dalla preoccupante situazione societaria. Quattro punto che, se possono sembrare quasi niente, rischiano di compromettere una stagione già di per sé anomala: la Sambenedettese, infatti, dovrà difendere con le unghie e con i denti il piazzamento nella griglia playoff.

Che al momento, a seguito del -4, vede gli uomini di mister Paolo Montero nel penultimo posto utile, il nono.

Per altro non sicuro, perché Mantova e Virtus Verona, a quota 48 lunghezze, puntano quella posizione, che dista solo 2 punti (sono 50 quelli della Samb).

Marchigiani quindi chiamati alla vittoria, una sconfitta – in caso di 3 punti delle due citate formazioni – potrebbe costare la fine anticipata della stagione, ma attenzione: l’avversario di turn sarà il Padova. Che solo vincendo può sperare nella promozione diretta in B.