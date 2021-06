Sambenedettese, Renzi su Zavaglia: "Mai detto che sarebbe stato il direttore generale"

Potrebbe non essere Franco Zavaglia il nuovo direttore generale della Sambenedettese: "In questi giorni – ha detto ai colleghi de Il Resto del Carlino il patron Roberto Renzi – ci siamo visti con varie persone. Sia ieri che oggi ci sono state chiacchierate con parecchie figure perché vogliamo prendere una decisione ponderata. Ripeto che non c’è stato alcun ripensamento perché io non ho mai fatto il nome di Zavaglia come direttore generale. Questo non vuol dire che non sia un mio amico da venti anni. Mi sembra, però, di non aver mai dato la sensazione che il suo arrivo a San Benedetto fosse ufficiale. Sono sempre al telefono e stiamo monitorando la situazione minuto per minuto. Vogliamo sbagliare il meno possibile e scegliere gli uomini giusti per questa avventura". Renzi non svela l’uomo che porterà a San Benedetto, seppure detta i tempi: "Credo che sceglieremo la dirigenza entro questo fine settimana. E la scelta del tecnico sarà consequenziale".